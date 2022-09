«Il Tottenham aveva forti dubbi su Kvaratskhelia, ha preferito non rischiare» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leonid Slutsky, ex allenatore di Khvicha Kvaratskhelia al Rubin Kazan, ha parlato di lui in un’intervista concessa a Fabrizio Romano. In questa intervista ha detto che c’era anche il Tottenham sul talento georgiano del Napoli ma gli Spurs avevano molti dubbi sul calciatore e hanno preferito non rischiare. Ne aveva parlato anche l’agente Mamuka Dzhugeli il quale rivelò l’interesse del Tottenham solo per un prestito. Ma Kvaratskhelia desiderava una squadra che lo acquistasse, che credesse in lui. Slutsky ha detto che sulla decisione del Tottenham hanno influito le statistiche di Kvara che nella prima stagione al Rubin aveva segnato quattro gol e nella seconda due. Gli Spurs credevano che non potesse ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leonid Slutsky, ex allenatore di Khvichaal Rubin Kazan, ha parlato di lui in un’intervista concessa a Fabrizio Romano. In questa intervista ha detto che c’era anche ilsul talento georgiano del Napoli ma gli Spursno moltisul calciatore e hannonon. Neparlato anche l’agente Mamuka Dzhugeli il quale rivelò l’interesse delsolo per un prestito. Madesiderava una squadra che lo acquistasse, che credesse in lui. Slutsky ha detto che sulla decisione delhanno influito le statistiche di Kvara che nella prima stagione al Rubinsegnato quattro gol e nella seconda due. Gli Spurs credevano che non potesse ...

