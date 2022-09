(Di mercoledì 28 settembre 2022)Lamborghini contro SofiaDe Donà: “Tuveleno, sei un’aspide”. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha perso la pazienza prendendo in mano una: “Ma cosa dici? Guarda che tiquesta…”.fa: “Tilaveleno!” Nuovo faccia a faccia trae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giaele fa arrabbiare Ginevra e Carolina al GF Vip: “Ti tiro la tazzina, sputi veleno!” – VIDEO -

Blog Tivvù

Sofia Giale De Donà ha deciso di fareil fandom di Elisabetta Gregoraci . Dopo la prima frecciatina durante la clip di ...attacca di nuovo Elisabetta: "La Gregoraci Io sono meglio di ...... è stata la seconda parte relativa al confronto con Elisabetta Gregoraci a farmolti fan ... 2022 Cara la miao come ti chiami prima di paragonarti a Elisabetta ricordati che non ti ... "Può solo pulirmi le scarpe": Giaele al GF Vip stronca Elisabetta Gregoraci Ieri 26 Settembre è andata in onda la terza puntata del Gf Vip 7 che ha visto accadere di tutto. Scopriamolo insieme nell'articolo ..."Mi può solo pulire le scarpe": Giaele entra al GF Vip e stronca Elisabetta Gregoraci. Il video di presentazione fa discutere.