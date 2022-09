Fondi regionali per donne vittime di violenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza, i loro figli e gli orfani di vittime di femminicidio. È questo l’obiettivo degli interventi programmati dalla Regione Campania. La misura è relativa a voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza, anche rispetto al bisogno abitativo delle donne vittime di violenza. La Regione Campania promuove due distinte linee di intervento (denominate Linea A e Linea B). La Linea A contempla l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, per un importo massimo di € 6.000,00, per spese sostenute in relazione a: sostegno abitativo, formazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Sostenere e accompagnare ledi, i loro figli e gli orfani didi femminicidio. È questo l’obiettivo degli interventi programmati dalla Regione Campania. La misura è relativa a voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza, anche rispetto al bisogno abitativo delledi. La Regione Campania promuove due distinte linee di intervento (denominate Linea A e Linea B). La Linea A contempla l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, per un importo massimo di € 6.000,00, per spese sostenute in relazione a: sostegno abitativo, formazione ...

