Djokovic e Berrettini, doppio perfetto: 'Un'opzione da considerare' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Novak Djokovic e Matteo Berrettini, avversari in finale a Wimbledon l'anno scorso, possono formare una coppia di doppio difficilissima da battere. La potenza con il servizio e il diritto di Matteo, l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Novake Matteo, avversari in finale a Wimbledon l'anno scorso, possono formare una coppia didifficilissima da battere. La potenza con il servizio e il diritto di Matteo, l'...

Eurosport_IT : Tutto questo è bellissimo ?????????? #Berrettini | #Djokovic | #LaverCup | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Ma quanto sono belli questi momenti? ?? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Djokovic | #Berrettini - WeAreTennisITA : IL TEAM WORLD VINCE LA LAVER CUP ?? Tiafoe conquista il punto della vittoria salvando 4 match point contro Tsitsipas… - TrueLoveDany : Capite perché dovevano vincere loro?? E per me hanno stravinto! Nell'Unione, nei gesti! Viva il team Euroger! Come… - Chri_toddy : @RelevantTennis Non in ordine—> alcaraz ruud nadal djokovic tsitsi zverev medvedev berrettini auger, se nadal doves… -