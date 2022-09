sportli26181512 : De Vrij, che ti succede? Perde spazio nell'Inter e anche in nazionale: De Vrij, che ti succede? Perde spazio nell'I… - Gazzetta_it : De Vrij, che ti succede? Perde spazio nell'#Inter e anche in nazionale - ilBrahimiano : @MarcoLe86931402 @DeriylD @fraletizia @tancredipalmeri carissimo visto che sei menomato te lo spiego semplice: lui… - SballoTourette_ : @bombardax @logreco_giorgio @_1nt3rm3rd4_ @Oaktree La cosa grave è che hanno molti giocatori (6/7) che sono in scad… - incognivalse : allora gente che voglio fuori dai coglioni all'inter handanovic de vrij acerbi gagliardini mhkitaryan dimarco gosens dzeko correa -

Se due indizi fanno una prova, viene da chiedersifine abbia fatto Stefan de: panchinato in tre delle ultime quattro uscite dell'Inter e adesso "declassato" anche in nazionale, dove ha racimolato 30' scarsi in campo in occasione degli ultimi ...Simone Maschi lo propone "centrale" al posto di De, mentre Raffaele Ernesto de Giulio punge invece l'allenatore dell'Inter: "Solo Inzaghi è convintodeve giocare difensore al posto di ...Juve e Inter pronte allo sgarbo. Beh, forse è un poco esagerato, ma sicuramente alcune voci negli ultimi giorni davano la Roma come possibile squadra sul giocatore. Anche perché, è giusto ricordarlo, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...