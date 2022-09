Calenda: “Governo? Dura poco, c’è tempesta perfetta in arrivo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Governo Dura poco? “Sì, ne sono convinto. C’è una tempesta perfetta fatta di tassi interesse in crescita, inflazione, recessione e costi dell’energia strutturalmente alti”. Lo ha detto Carlo Calenda a Radio Anch’io. “Questo Governo ha due debolezze, una grandissima conflittualità interna e programmi molto confusi, hanno promesso 180 miliardi di robe – ha affermato ancora il leader di Azione -. Gestire il Governo è un fatto complicato, ci vuole una classe dirigente molto esperta e questa è totalmente inesperta e molto conflittuale. C’è una conflittualità tra Salvini e Meloni gigantesca, un pericolo significativo per l’Italia”. “Se il Governo andrà verso il monocameralismo io sono d’accordo. Sul presidenzialismo no, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il? “Sì, ne sono convinto. C’è unafatta di tassi interesse in crescita, inflazione, recessione e costi dell’energia strutturalmente alti”. Lo ha detto Carloa Radio Anch’io. “Questoha due debolezze, una grandissima conflittualità interna e programmi molto confusi, hanno promesso 180 miliardi di robe – ha affermato ancora il leader di Azione -. Gestire ilè un fatto complicato, ci vuole una classe dirigente molto esperta e questa è totalmente inesperta e molto conflittuale. C’è una conflittualità tra Salvini e Meloni gigantesca, un pericolo significativo per l’Italia”. “Se ilandrà verso il monocameralismo io sono d’accordo. Sul presidenzialismo no, in ...

Adnkronos : #Calenda: 'Governo? Dura poco, c'è tempesta perfetta in arrivo'. - AlexBazzaro : Votare 5 Stelle significa votare PD al Governo. Votare Calenda e Renzi significa votare PD al Governo. - serenel14278447 : Carlo Calenda: “Il governo Meloni dura 6 mesi, la crisi del Pd è irreversibile” - MarcoGerva1968 : RT @repubblica: Calenda: 'Il governo? Dura poco: è in arrivo la tempesta perfetta': segui la diretta della giornata politica su Repubblica… - MauSci : Calenda : faremo opposizione dura, però, se il governo (dei fascisti) ha bisogno del nostro voto in parlamento per… -