Bentley Bentayga EWB | il Suv che voleva essere una limousine

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) LaEWB non è un'auto per tutti e la sigla che si trova dopo il suo nome spiega perché. Significa Extended Wheelbase, ovvero interasse allungato. Rispetto allanormale ci sono 18 centimetri in più di distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore. In questo modo la lunghezza cresce fino a 5,3 metri ma quello che conta è che questo spazio in più va tutto a vantaggio dei passeggeri che siedono dietro. Massima tecnologia su un'auto di serie Ma laEWB non ha subito solo un processo di allungamento, visto che porta con sé 2.500 nuovi componenti. Quelli più importanti compongono il sistema di chiusura elettrica delle porte posteriori, il retrotreno sterzante che aumenta l'agilità in manovra - il diametro di sterzata di 11,8 metri è inferiore a quello della ...