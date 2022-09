Atalanta | Zappacosta rientra in gruppo Zapata ancora no Scalvini e Ruggeri ko

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il notiziario Secondo allenamento settimanale e situazione in evoluzione nell’infermeria: senon èpronto,si è allenato con i compagni.infortunati, è mini-emergenza in difesa.

Buone notizie da Zingonia: l'esterno di Sora Davide, dopo la ricaduta al retto femorale, è oggi tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi ...il canale ufficiale Non ci sono inoltre aggiornamenti su Zapata e Djimsiti, i due al momento sono da considerare ancora fuori dai giochi e se per l'esterno di Sora si spera ci possa essere una convocazione tra ...