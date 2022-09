Atalanta, ansia per l’infortunio di Scalvini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Destano preoccupazione per l’Atalanta le condizioni di Scalvini, tornato infortunato dopo la convocazione in Under 21 In casa Atalanta c’è apprensione per l’infortunio di Giorgio Scalvini. Il difensore della Dea è tornato infortunato dalla convocazione con l’Under 21. Un primo report indicava un affaticamento all’adduttore sinistro, ma le ultime impressioni, come riportato dall’Eco di Bergamo, fanno pensare a qualcosa di peggio. Nei prossimi giorni lo staff medico dei nerazzurri sottoporrà il difensore ad ulteriori esami. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Destano preoccupazione per l’le condizioni di, tornato infortunato dopo la convocazione in Under 21 In casac’è apprensione perdi Giorgio. Il difensore della Dea è tornato infortunato dalla convocazione con l’Under 21. Un primo report indicava un affaticamento all’adduttore sinistro, ma le ultime impressioni, come riportato dall’Eco di Bergamo, fanno pensare a qualcosa di peggio. Nei prossimi giorni lo staff medico dei nerazzurri sottoporrà il difensore ad ulteriori esami. L'articolo proviene da Calcio News 24.

