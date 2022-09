(Di mercoledì 28 settembre 2022)è stato un mese interlocutorio per l'industria del risparmio gestito, la cuinetta è tornata lievemente in negativo di 393euro, per un patrimonio complessivo pari a 2.282 ...

... che adhanno raccolto oltre 660 milioni, "segnalando come parte dei sottoscrittori stia ... sottolinea. Resta in positivo, dopo la virata di luglio, anche il dato sui prodotti ...- Milano:diffonde i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di. - Milano: Assemblea Lega Nazionale Professionisti Serie A. 'Italian Energy Summit' del Sole 24 Ore. ... Assogestioni: in agosto raccolta in calo, -393 milioni Resta appeal azionari (+661 mln), galleggiano bond (+20 mln) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Agosto dai toni dimessi per l'industria del risparmio gestito, sullo sfondo di un mix ...Agosto è stato un mese interlocutorio per l'industria del risparmio gestito, la cui raccolta netta è tornata lievemente in negativo di 393 milioni euro, per un patrimonio complessivo pari a 2.282 mili ...