Ari Folman | «Sono tornato ad Anna Frank per parlare del presente»

Dopo il successo internazionale di Valzer con Bashir, film d'animazione sulla guerra in Libano degli anni Ottanta,, vincitore del Golden Globe e candidato all'Oscar, ritorna con un adattamento del celeberrimo Diario di Anna Frank . Il regista israeliano, ospite di Hollywood Party martedì 27 settembre ...A parlare così oggi a Roma è il regista israelianoin Italia per presentare ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO già fuori concorso al Festival di Cannes e ora in sala dal 29 settembre con Lucky ...Mercoledì 28 settembre ospiti Vincenzo Pirrotta e Salvatore Ficarra per il film Spaccaossa; in anteprima italiana il film di animazione su Anna Frank diretto da Ari Folman e l'omaggio a Pier Paolo Pas ..."Da quando sono atterrato ieri in Italia tutti mi parlano di politica. Va detto che anche lo stesso Israele si sta spostando sempre di più su posizioni di estrema destra. Un esempio su tutti: della cr ...