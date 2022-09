Anthony Bourdain e gli ultimi messaggi con Asia Argento prima di morire: bufera su una biografia non autorizzata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una biografia non autorizzata, scritta dal giornalista Charles Leerhsen e in uscita l’11 ottobre prossimo, rivela dettagli intimi della vita di Anthony Bourdain, chef star-tv americano morto suicida l’8 giugno 2018. Nel libro, anticipato dal «New York Times», anche scambi di messaggi telefonici con Asia Argento. Fino all'ultimo, in cui lei gli disse: «Non rompere» Leggi su corriere (Di mercoledì 28 settembre 2022) Unanon, scritta dal giornalista Charles Leerhsen e in uscita l’11 ottobre prossimo, rivela dettagli intimi della vita di, chef star-tv americano morto suicida l’8 giugno 2018. Nel libro, anticipato dal «New York Times», anche scambi ditelefonici con. Fino all'ultimo, in cui lei gli disse: «Non rompere»

