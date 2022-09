Ancora guai per l’Inter: Lukaku non recupera per la Roma (in forse per il Barcellona) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ancora guai per l’Inter: Lukaku non ci sarà contro la Roma nell’incontro in programma sabato alle 18. L’attaccante belga ha continuato a svolgere allenamento differenziato e il suo recupero è considerato altamente improbabile nel match di San Siro. Lukaku potrebbe anche forzare ma il rischio di una ricaduta dovrebbe indurre alla prudenza. Anche perché il fisico di Lukaku è particolarmente possente. La Gazzetta non gli attribuisce più del 5% di recuperare. A questo punto lo staff medico e atletico dell’Inter punta a recuperarlo per martedì quando ci sarà la sfida di Champions col Barcellona (sempre a Milano). Calhanoglu invece dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi già contro la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022)pernon ci sarà contro lanell’incontro in programma sabato alle 18. L’attaccante belga ha continuato a svolgere allenamento differenziato e il suo recupero è considerato altamente improbabile nel match di San Siro.potrebbe anche forzare ma il rischio di una ricaduta dovrebbe indurre alla prudenza. Anche perché il fisico diè particolarmente possente. La Gazzetta non gli attribuisce più del 5% dire. A questo punto lo staff medico e atletico delpunta arlo per martedì quando ci sarà la sfida di Champions col(sempre a Milano). Calhanoglu invece dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi già contro la ...

