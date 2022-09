Alimenti | Melarossa con Università Tor Vergata per sviluppo delle tecnologie multimediali

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Labitalia) - Al via la collaborazione tra l'ateneo romano e, nell'ambito della ricerca innovativa della realtà aumentata. Siglato un accordo innovativo, che spingee, di conseguenza, tutti i propri utenti verso una nuova dimensione. E non è il classico modo di dire, dato che tra i mezzi di fruizione c'è anche la tecnologia 3D. Il dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini", dell'degli Studi di Roma Tor, e il portalehanno firmato l'intesa che legherà le due realtà fino al 2024. L'obiettivo? Quello di lavorare insieme per creare qualcosa di nuovo, utile e innovativo, per sviluppare la dieta personalizzata die tutte le componenti affini. Uno scopo che ha come step più importante quello di potenziare ...

SostenCarni : RT @SostenCarni: La #carne di #pollo ?? è magra, ricca di #nutrienti e fa bene alla #salute ?? Non mancano tuttavia alcune #FakeNews sulla su… - ZarahRose4 : @ikeakia_ - susanbrahms : RT @amadoripress: Carne di pollo: che cos’è, valori nutrizionali e calorie dei diversi tagli, benefici, le migliori ricette. L'articolo di… -

Salvatore Aranzulla

Indice Programmi per fare diete online MyFitnessPal FatSecretProgrammi per fare diete ... glied eventuali esercizi quotidiani. Per poter visualizzare i dati aggiornati, dovrai ...Indice Programmi per fare diete online MyFitnessPal FatSecretProgrammi per fare diete ... glied eventuali esercizi quotidiani. Per poter visualizzare i dati aggiornati, dovrai ... App per mangiare Roma, 28 set. (Labitalia) – Al via la collaborazione tra l’ateneo romano e Melarossa, nell’ambito della ricerca innovativa della realtà aumentata. Siglato un accordo innovativo, che spinge Melarossa e ...