Wilma Goich contro Elettra Lamborghini: "Non mi piace! L'ho vista in TV, una cosa obbrobriosa!" (Di martedì 27 settembre 2022) Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7 ha dimostrato di essere "croccantella" al punto giusto. La cantante è perfettamente in linea con le aspettative del programma (anzi, le ha superate!) e partecipa con entusiasmo. Ben prima di sparare a zero contro Sara Manfuso, ha detto la sua anche su Elettra Lamborghini, sorella minore di Ginevra.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

