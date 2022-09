Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni consecutivi: il tracollo della Lega non fa scattare il suo seggio alla Camera a Varese (Di martedì 27 settembre 2022) Umberto Bossi è a un passo dall’esclusione dal Parlamento. Complice il tracollo della Lega, il nome del Senatur – capolista per la Camera nel collegio plurinominale di Varese-Busto Arsizio – non compare tra gli eletti nel proporzionale pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno: la sua circoscrizione, Lombardia 2, è l’unica dove il Carroccio non ha fatto scattare nemmeno un deputato. Un effetto del famoso “flipper” previsto dal Rosatellum, il complicato meccanismo per cui, se l’attribuzione di seggi a livello locale a una lista eccede la quota prevista a livello nazionale, la situazione si riequilibra spostando eletti verso le forze che invece sono in debito. L’ultima parola, però, è affidata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)è a un passo dall’esclusione dal. Complice il, il nome del Senatur – capolista per lanel collegio plurinominale di-Busto Arsizio – non compare tra gli eletti nel proporzionale pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno: la sua circoscrizione, Lombardia 2, è l’unica dove il Carroccio non ha fattonemmeno un deputato. Un effetto del famoso “flipper” previsto dal Rosatellum, il complicato meccanismo per cui, se l’attribuzione di seggi a livello locale a una lista eccede la quota prevista a livello nazionale, la situazione si riequilibra spostando eletti verso le forze che invece sono in debito. L’ultima parola, però, è affidata...

