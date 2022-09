Ultime Notizie – Premio Città di Gioacchino da Fiore, riconoscimenti anche a Sgarbi e chef Biafora (Di martedì 27 settembre 2022) “Il prossimo lunedì 3 ottobre si terrà nell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore il primo Premio Città di Gioacchino da Fiore, patrocinato dal Comune che amministro, dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria, con l’obiettivo di contribuire a divulgare nel mondo l’importanza e l’attualità del messaggio di speranza dell’abate calabrese”. Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. “Presentato dal giornalista Ugo Floro, il Premio – precisa la sindaca – inizierà alle ore 15,30 con una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi intitolata L’Europa e il Mediterraneo, tema che rinvia al ruolo e al séguito spirituale e culturale dell’abate Gioacchino, secondo Dante ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Il prossimo lunedì 3 ottobre si terrà nell’Abbazia florense di San Giovanni inil primodida, patrocinato dal Comune che amministro, dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria, con l’obiettivo di contribuire a divulgare nel mondo l’importanza e l’attualità del messaggio di speranza dell’abate calabrese”. Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in, in provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. “Presentato dal giornalista Ugo Floro, il– precisa la sindaca – inizierà alle ore 15,30 con una lectio magistralis di Vittoriointitolata L’Europa e il Mediterraneo, tema che rinvia al ruolo e al séguito spirituale e culturale dell’abate, secondo Dante ...

