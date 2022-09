Ucraina, esperti alla Cnn: “Osservatori referendum? No, attivisti” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – I cittadini stranieri, tra cui 13 italiani, che il governo russo presenta come Osservatori internazionali sui referendum bollati da Kiev come “farsa” stanno svolgendo “attivismo politico” e violando le regole di base dell’osservazione elettorale. Lo sostengono esperti della materia citati dalla Cnn. “Quello che fanno è un’attività politica mascherata da osservazione elettorale”, ha dichiarato Anton Shekhovtso, esperto della Piattaforma europea per le elezioni democratiche (Epde), ong tedesca sostenuta dall’Unione europea. Secondo l’Epde, che promuove le migliori pratiche per lo svolgimento e il monitoraggio delle elezioni, un osservatore non dovrebbe mai estrapolare dall’esperienza individuale un giudizio complessivo sul voto. “Stando qui, posso vedere con i miei occhi che le persone votano ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – I cittadini stranieri, tra cui 13 italiani, che il governo russo presenta comeinternazionali suibollati da Kiev come “farsa” stanno svolgendo “attivismo politico” e violando le regole di base dell’osservazione elettorale. Lo sostengonodella materia citati dCnn. “Quello che fanno è un’attività politica mascherata da osservazione elettorale”, ha dichiarato Anton Shekhovtso, esperto della Piattaforma europea per le elezioni democratiche (Epde), ong tedesca sostenuta dall’Unione europea. Secondo l’Epde, che promuove le migliori pratiche per lo svolgimento e il monitoraggio delle elezioni, un osservatore non dovrebbe mai estrapolare dall’esperienza individuale un giudizio complessivo sul voto. “Stando qui, posso vedere con i miei occhi che le persone votano ...

