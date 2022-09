Sindaco di Puglianello eletto alla Camera, corteo e feste in strada per il neo deputato (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - corteo di macchine, bandiere, clacson strombazzanti e marcia trionfale nelle strade cittadine per festeggiare l'elezione alla Camera dei deputati di Francesco Maria Rubano, Sindaco di Puglianello (Benevento). ( https://amzn.to/3DzSypA ) Esponente di Forza Italia, il 34enne Rubano si è affermato con oltre 55mila voti, pari al 36,94%, nel Collegio uninominale Campania 2 per la coalizione di centrodestra ed è stato festeggiato dal paese campano di circa 1.300 abitanti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) -di macchine, bandiere, clacson strombazzanti e marcia trionfale nelle strade cittadine perggiare l'elezionedei deputati di Francesco Maria Rubano,di(Benevento). ( https://amzn.to/3DzSypA ) Esponente di Forza Italia, il 34enne Rubano si è affermato con oltre 55mila voti, pari al 36,94%, nel Collegio uninominale Campania 2 per la coalizione di centrodestra ed è statoggiato dal paese campano di circa 1.300 abitanti.

