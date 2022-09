Può essere la volta buona? (Di martedì 27 settembre 2022) Nella notte tra venerdì e sabato scorso si è svolto Victory Road, ed è stato senz’altro un buon evento preparatorio a Bound For Glory. Poche cinture in palio, anzi solo l’X-Division Championship. Il main event ha visto coinvolti Moose, Sami Callihan e Steve Maclin in un match molto cruento ed estremo. A vincere è stato l’ex NXT che è arrivato sul ring con questo face painting particolare, sostituito poi dal copioso sangue che aveva sul viso. Se l’è giocata nel finale con Sami Callihan, che era il vero esperto di questa categoria di match. Trovo giusta una sua vittoria perché è colui che tra i 3 non ha ancora avuto opportunità per il titolo maggiore, ma è anche quello che ha prospettiva di crescita più grandi. Già prima dell’estate avevo parlato in questo editoriale di un suo possibile push, perché effettivamente aveva vinto dei match importanti. Si è voluto aspettare, costruirlo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Nella notte tra venerdì e sabato scorso si è svolto Victory Road, ed è stato senz’altro un buon evento preparatorio a Bound For Glory. Poche cinture in palio, anzi solo l’X-Division Championship. Il main event ha visto coinvolti Moose, Sami Callihan e Steve Maclin in un match molto cruento ed estremo. A vincere è stato l’ex NXT che è arrivato sul ring con questo face painting particolare, sostituito poi dal copioso sangue che aveva sul viso. Se l’è giocata nel finale con Sami Callihan, che era il vero esperto di questa categoria di match. Trovo giusta una sua vittoria perché è colui che tra i 3 non ha ancora avuto opportunità per il titolo maggiore, ma è anche quello che ha prospettiva di crescita più grandi. Già prima dell’estate avevo parlato in questo editoriale di un suo possibile push, perché effettivamente aveva vinto dei match importanti. Si è voluto aspettare, costruirlo ...

davcarretta : Da tecnico Crosetto dovrebbe sapere che in caso di elezioni e formazione di un nuovo governo la bozza di legge di b… - ladyonorato : Spiegazione facile per me: io non ho accettato candidature proprio a causa della frammentazione insanabile in liste… - lucasofri : Questo non diminuisce niente, sia chiaro e sia chiarissimo, è così che funziona e che deve funzionare; ma il disegn… - naamah_of : si può essere sleepy senza dormire effettivamente? - prati1962 : @scarabocchio74 ??????????...che cattiveria questa non può essere SEMPRE così..buona giornata ?? -