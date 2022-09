anteprima24 : ** Picchia #Moglie con uno #Smartphone davanti a #Figlia, arrestato ** - VesuvioLive : “Aiuto la sta ammazzando”, picchia la moglie davanti alla bimba e le rompe lo smartphone in testa - SkyTG24 : Napoli, picchia moglie con uno smartphone davanti a figlia: arrestato - LaCittaSalerno : VIOLENZA SULLE DONNE Picchia la moglie con uno smartphone davanti alla figlia: arrestato LEGGI QUI -->… -

REGGIO EMILIA " Allontanato da casa, con il divieto di avvicinamento, torna ela: 42enne reggiano arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Le misure cautelari emesse nel novembre del 2021 non sono bastate. Dopo un anno dal matrimonio, la donna, ...Suaè stata fin troppo chiara e gli ha rivelato di sentirsi sì in colpa per quanto successo ... Anticipazioni Beautiful: Quinnduro, Eric ko Quinn ha messo in chiaro le cose con Eric . ...Picchia la moglie con lo smartphone davanti alla bambina: arrestato, in provincia di Napoli, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti grazie ad una segnalazi ...L'uomo ha aggredito la moglie senza preoccuparsi della presenza della figlia piccola. Un segnalazione anonima ha fatto scattare l'allarme ...