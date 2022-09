(Di martedì 27 settembre 2022)no le regole della Legge 104 che disciplina l’assistenza a disabili ed invalidi. In particolare,la figura delper quanto riguarda i permessi sul lavoro, concedendo a più familiari la possibilità di far richiesta dei permessi sul lavoro e della prestazione economica di accompagno. E’ quanto chiarito di recente dall‘INPS con il messaggio numero 3096, in cui affronta gli aspetti più controversi della nuova disciplina, che aggiorna la legge 5 febbraio 1992, n. 104 o Legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Il situazione precedente Secondo quanto stabilito dal testo originario della Legge 104, che è una legge-quadro, l’invalido con disabilità grave era costretto a scegliere unfamiliare, appunto il ...

... in particolare alla coppie "di fatto" ed alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, totalmente equiparati ai coniugi, che possono richiedere ilper il compagno/compagna o per ...Gli ultimi anni hanno poi visto l'arrivo del web che hala gestione degli stessi prodotti ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge, pensioni e news Ricevi ogni ... Permesso 104: si cambia. Scompare il referente unico Non più una sola persona quale referente unico ma la possibilità per più familiari di farne richieste. Cambiano le regole sui permessi 104 con l'I nps che chiarisce tutti gli aspetti con il messaggio ...Importanti novità sono state previste, in materia di lavoro, con l'approvazione definitiva di due schemi di decreti legislativi: Dlgs 27 giugno 2022, n. 104 "Attuazione della direttiva (Ue) ...