Milan | Cassano | “Pippo Inzaghi giocava alla carlona”

PianetaMilan : .@acmilan, #Cassano: 'Pippo Inzaghi giocava alla carlona' #ACMilan #Milan #SempreMilan - ZonaBianconeri : RT @aquila7630: Ecco le dure parole di Antonio #Cassano nei riguardi di Filippo #Inzaghi. #Milan #Juventus #SerieA #27settembre https://t.c… - aquila7630 : Ecco le dure parole di Antonio #Cassano nei riguardi di Filippo #Inzaghi. #Milan #Juventus #SerieA #27settembre - Frances59196610 : @francescocasu @ngigneGra @EdoardoMecca1 Pirlo è stato infortunato solo per 2 mesi , nn dire baggianate , informati… - MilanLiveIT : #Cassano spara a zero anche su Pippo Inzaghi ???'Non sapeva giocare a calcio. I suoi gol merito degli altri' -

Protagonista da qualche anno nella Bobo Tv con Vieri , Adani e Ventola , Antonionon ha mai risparmiato critiche ed anche pesanti verso molti personaggi importanti del mondo ...le altre di...Anche l'attuale allenatore della Reggina è infatti finito nelle 'grinfie' di Antonio. L'ex ... citando anche l'ex centravanti delattualmente sulla panchina amaranto. 'Inzaghi sapeva ...Durante il podcast Muschio Selvaggio Antonio Cassano ha parlato del suo ex compagno di Nazionale Mario Balotelli ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...