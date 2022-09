Lega, Fontana: “Leadership Salvini non è a rischio” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La Leadership di Matteo Salvini nella Lega non è “assolutamente” a rischio. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della presentazione del 21esimo Salone internazionale dell’emergenza, a Palazzo Pirelli. Poi a chi gli chiedeva se il peso della Lega sia cambiato dopo le elezioni, Fontana ha risposto: “Non c’entra. Non è che queste valutazioni si fanno solo sulla base dei numeri. Oggi ci incontreremo al congresso federale e faremo una attenta analisi. Oggi ci troviamo e sentiamo tutte le persone che hanno da fare richieste”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladi Matteonellanon è “assolutamente” a. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, a margine della presentazione del 21esimo Salone internazionale dell’emergenza, a Palazzo Pirelli. Poi a chi gli chiedeva se il peso dellasia cambiato dopo le elezioni,ha risposto: “Non c’entra. Non è che queste valutazioni si fanno solo sulla base dei numeri. Oggi ci incontreremo al congresso federale e faremo una attenta analisi. Oggi ci troviamo e sentiamo tutte le persone che hanno da fare richieste”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

