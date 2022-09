tancredipalmeri : 13 novembre, ultima giornata prima dei Mondiali. Juventus-Lazio. Sai che ridere se Sarri diventa quello che dà il… - radiosei : Lazio, Sarri riparte e fa la conta: l’infermeria si riempie - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, Sarri e il turnover: il minutaggio delle riserve è lievitato quest'anno - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri e il turnover: il minutaggio delle riserve è lievitato quest'anno - aangariswant : RT @LazioNews_24: Il dubbio di #Sarri #Lazio -

Calciomercato.com

Commenta per primo Immobile in dubbio per- Spezia . Giovedì giornata decisiva per capire se il capitano biancoceleste potrà scendere in ... Nel frattempostudia le alternative: Cancellieri, ...La sua nuova carica da Senatore però non lo distoglierà dagli impegni da presidente della. ... per proseguire nel progetto tecnico iniziato conalla guida e con i nuovi innesti. Si è detto ... Lazio, Sarri e il turnover: il minutaggio delle riserve è lievitato quest'anno Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...