Lazio | Cancellieri e Anderson si scaldano

(Di martedì 27 settembre 2022) Un'altra risonanza, stavolta alla Paideia International Hospital per verificare l'evoluzione dell'edema alla coscia che tormenta Immobile da giovedì pomeriggio. Ciro non sta bene, deve aspettare almeno fino a venerdì poi si valuterà se rischiarlo domenica contro lo Spezia. Il problema non è grave ma non va sottovalutato, c'è anche un'ipotesi panchina oltre a quella del ritorno in extremis per non lasciare sola la squadra in un momento fondamentale della stagione. In ogni caso Sarri deve cominciare a pensare all'alternativa nel caso per il capitano fosse scelta una linea conservativa. Nella passata stagione, dopo qualche tentativo fallito con Pedro, era stato Felipead agire da punta centrale ma a luglio è stato acquistatoper essere il cambio di Ciro. Il giovane ex veronese è reduce da due tribune con l'Italia ma spera di avere ...