L'astensionismo? Perché è un diritto: non rompete le scatole a chi non vota (Di martedì 27 settembre 2022) Alla fine l'astensionismo c'è stato, ma non è tracimato. È una buona notizia? Dipende. Per il senso comune italiano per cui, come cantava Gaber, "libertà è partecipazione" (ma si può partecipare alla vita democratica anche in altri modi), astenersi è quasi un reato. Formalmente, il nostro codice ha previsto l'obbligatorietà di esercitare il voto. Anche se la sanzione era andata in disuso con gli anni, questa norma, che si spiegava con le origini democratiche e socialiste piuttosto che liberali del nostro patto sociale, fu cancellata solo nel 1993. Essa però da allora si è trasformata nell'opinione comune che non votare è proprio di esseri spregevoli e immorali. O quasi. Quante volte abbiamo sentito, anche e soprattutto in questa campagna elettorale, il refrain: "votate come vi pare, ma andate a votare!". E giù fiumi ...

