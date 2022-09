King - Un cucciolo da salvare | la recensione | un leoncino da riportare a casa

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladi- Unda: grazie all'uscita homevideo Eagle abbiamo scoperto un film francese tratto da una storia vera. La missione di due adolescenti perin Africa un. L'uscita homevideo targata Eagle Pictures di questi giorni, permette di scoprire un film toccante di David Moreau, a base di amicizia e avventura, ispirato a una storia vera. Come vedremo nelladi- Unda, al centro della vicenda ci sono une due intraprendenti adolescenti, pronti a tutto perla bestia e riportarla nel suo habitat naturale. E come in ogni film su animali che si rispetti, si punta al cuore dello spettatore e alla ...

FILM 01 OTTOBRE " FULL TIME " AL CENTO PER CENTO 02 OTTOBRE " ONDATA CALDA 03 OTTOBRE " BLA BLA BABY 04 OTTOBRE ", UNDA SALVARE 07 OTTOBRE " LA SPIA 09 OTTOBRE " BELFAST 10 OTTOBRE " ......aveva intercettato il regista Barry Jenkins durante la presentazione di Mufasa - The Lionall'ultimo D23 . La storia vede Rafiki , Timon e Pumbaa raccontare la storia di Mufasa a undi ...