Inter, De Paola: «Fossi un avvocato farei causa a Commisso» (Di martedì 27 settembre 2022) Paolo De Paola ha commentato aspramente le accuse mosse da Rocco Commisso nei confronti dell'Inter: le sue parole Durante SportItalia Mercato, Paolo De Paola ha commentato le parole di Rocco Commisso nei confronti dell'Inter. LE PAROLE- «Io se Fossi negli avvocati dell'Inter, dopo aver ascoltato queste parole di Commisso, intenterei una causa. Mi sembra che ci siano tutti gli estremi per farlo. Anche perché si tratta anche di società quotate in borsa. Come è già successo in passato, Commisso lancia delle accuse molto forti. Proprio nei confronti dell'Inter c'era già stato un contezioso molto aspro. E Beppe Marotta lo sconfessò, dicendo che c'era un piano di rientro, di ...

