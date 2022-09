In Veneto tornano le fattorie didattiche aperte | appuntamento domenica 9 ottobre

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la scorsa edizione del 29 maggio,inlecon l’obiettivo di promuovere in tutto il, e non solo, leiscritte all’Elenco regionale. Le visitesono gratuite - fa sapere la Regione -, ma è obbligatoria la prenotazione chiamando o scrivendo direttamente alla Fattoria Didattica prescelta. L'articolo .

OBonomi : RT @lvogruppo: Le aziende agricole del Veneto sono allo stremo: tra esorbitanti rincari energetici e incremento dei costi produttivi i cont… - emiliobolles : RT @lvogruppo: Le aziende agricole del Veneto sono allo stremo: tra esorbitanti rincari energetici e incremento dei costi produttivi i cont… - ferri_ivan : RT @RegioneVeneto: Tornano le Fattorie didattiche aperte! Domenica 9 ottobre 2022 si svolge la 19^ edizione dell’evento promosso dalla Reg… - mariamworldart : RT @lvogruppo: Le aziende agricole del Veneto sono allo stremo: tra esorbitanti rincari energetici e incremento dei costi produttivi i cont… - KinskyKinsky1 : RT @lvogruppo: Le aziende agricole del Veneto sono allo stremo: tra esorbitanti rincari energetici e incremento dei costi produttivi i cont… -

Passiamo alla ripartizione dei casi per regione: 1.452 in Lombardia , 1.178 in Emilia - Romagna , 1.141 in Lazio , 1.026 in. (agg. di Silvana Palazzo) Bollettino vaccini covid oggi 26 ......Emilia RomagnaToscana Umbria e Marche quest'ultima colpita la settimana scorsa dall'alluvione che ha fatto 12 vittime accertate era l'ultima notizia Grazie per averci seguito le muse...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.L'assessore regionale allo Sviluppo economico sottolinea la necessità di avviare un confronto all'interno del Carroccio e sembra allontanare l'idea di un partito che guardi all'intero territorio nazio ...