Il conto dei voti: chi ha vinto e chi perso davvero (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sarà tempo e modo per un'analisi profonda dei flussi elettorali che hanno marchiato a fuoco le Politiche 2022, segnando una profonda discontinuità rispetto al passato con la vittoria di Fratelli d'Italia, l'implosione del centrosinistra e le difficoltà della Lega di Matteo Salvini. Una prima lettura dei numeri rimanda, però, una fotografia per certi versi sorprendente su cosa sia accaduto nelle urne lo scorso 25 settembre, soprattutto se messo in parallelo con quanto emerso nel marzo 2018 e cioè nella tornata precedente delle Politiche. Non tutti i raffronti sono perfettamente sovrapponibili, sia per la fluidità del quadro dei partiti tra il 2018 e il 2022 che per la diversa composizione dei seggi, dopo la riforma sul numero di parlamentari. La certezza è che sono spariti circa 3 milioni di voti, la differenza tra l'affluenza del 72,94% del 2018 e quella (da record ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sarà tempo e modo per un'analisi profonda dei flussi elettorali che hanno marchiato a fuoco le Politiche 2022, segnando una profonda discontinuità rispetto al passato con la vittoria di Fratelli d'Italia, l'implosione del centrosinistra e le difficoltà della Lega di Matteo Salvini. Una prima lettura dei numeri rimanda, però, una fotografia per certi versi sorprendente su cosa sia accaduto nelle urne lo scorso 25 settembre, soprattutto se messo in parallelo con quanto emerso nel marzo 2018 e cioè nella tornata precedente delle Politiche. Non tutti i raffronti sono perfettamente sovrapponibili, sia per la fluidità del quadro dei partiti tra il 2018 e il 2022 che per la diversa composizione dei seggi, dopo la riforma sul numero di parlamentari. La certezza è che sono spariti circa 3 milioni di, la differenza tra l'affluenza del 72,94% del 2018 e quella (da record ...

