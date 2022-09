Giuseppe Cruciani furibondo con Damiano dei Maneskin | “Chi cazz* sei? Non sei il portavoce degli italiani” E a Francesca Michielin | “Non rompere il cazz*”

(Di martedì 27 settembre 2022)controDavid eMichelin. Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, molti artisti hanno espresso il proprio parere. Tra questi, il frontman deie la cantautrice veneta, che si sono detti amareggiati dalla vittoria della Meloni.ha espresso il suo disappunto attraverso una storia Instagram: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”; mentre la conduttrice di X Factor ha affidato il proprio pensiero a un breve tweet: “Oggi inizia la resistenza. Buongiorno a tutt*”. Prese di posizione che il giornalista ha criticato aspramente. “deioggi è un giorno triste per te non per il Paese, porca put**na. Chi ca**o? Nonil ...

la asfalta: "Non rompere il c***o" 'Da una parte - prosegue il discorso di Gomez in merito ... A sinistra si trova i progressisti diConte, che è l'unico politico dell'area non a ...A farglielo notare è stato, che durante il suo programma radiofonico La Zanzara ha preso di mira due di quelli che nelle ultime ore hanno maggiormente criticato e contesta il voto ... "Giorno triste Per te...". Cruciani annienta i Maneskin e la Michielin Giuseppe Cruciani ha usato toni molto duri nei confronti del frontman dei Maneskin per il suo parere su Giorgia Meloni.Gli artisti rossi "vedovi" del governo Pd continuano ad aizzare le folle contro il voto democratico, Cruciani li zittisce ...