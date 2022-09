GF Vip 7, Elettra dice no al confronto a Ginevra? Avrebbe rifiutato un milione di euro (Di martedì 27 settembre 2022) Tra le tante storie che verranno raccontate in questa settima edizione del Grande Fratello Vip, quella tra Ginevra ed Elettra è sicuramente una delle più interessanti. Le sorelle Lamborghini, non a caso, non hanno più rapporti e pare proprio che tra loro non ci sia nessun punto da ricucire. Stando ai rumors, Alfonso Signorini si sarebbe impegnato a riappacificare le due, a tal punto da invitare la cantante nello show. Tuttavia, spiegano gli esperti, la risposta sarebbe stata negativa, rifiutando anche una clamorosa somma in denaro. GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne non gradisce alcuni rimproveri della regia Grande Fratello Vip 7: ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Tra le tante storie che verranno raccontate in questa settima edizione del Grande Fratello Vip, quella traedè sicuramente una delle più interessanti. Le sorelle Lamborghini, non a caso, non hanno più rapporti e pare proprio che tra loro non ci sia nessun punto da ricucire. Stando ai rumors, Alfonso Signorini si sarebbe impegnato a riappacificare le due, a tal punto da invitare la cantante nello show. Tuttavia, spiegano gli esperti, la risposta sarebbe stata negativa, rifiutando anche una clamorosa somma in denaro. GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne non gradisce alcuni rimproveri della regia Grande Fratello Vip 7: ...

infoitcultura : Lite Ginevra e Elettra Lamborghini: Ciacci svela il motivo al GF Vip - guriol92 : Ginevra, si crede la vera vip li dentro, quando in realtà è lì solo per Elettra, che le fa beneficenza, nonostante… - zazoomblog : “Perché non si parlano più”. Elettra e Ginevra Lamborghini: al GF Vip la verità da Giovanni Ciacci - #“Perché… - AngoloDV : Gf Vip 7, retroscena sulla lite fra Elettra e Ginevra: 'Le ha lanciato la cacca dal finestrino' #gfvip #gfvip7… - MondoTV241 : GF Vip, Lite Ginevra e Elettra Lamborghini, Giovanni Ciacci rivela i probabili motivi, ecco le sue parole… -