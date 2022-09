Fa un pisolino e il cane le fa la pupù in bocca | per la donna ha inizio un vero incubo

(Di martedì 27 settembre 2022) Si è ritrovata ladel proprioine, nelle ore successive, ha cominciato a stare malissimo. Per unaha avutoune proprioRitrovarsi ricoverata in ospedale con il serio rischio di perdere la vita a causa di uno spiacevole espisodio avvenuto nel corso di un pomeriggio di L'articolo NewNotizie.it.

TeleAmbiente TV

Ille defeca in bocca, lo sconvolgente racconto 'È stato disgustoso' , ha raccontato la 51enne che si è svegliata di soprassalto dopo aver sentito qualcosa di caldo sul viso e, anche complice l'...Amanda Gommo, 51 anni, stava facendo unpomeridiano quando il suo chihuahua Belle si è ... Poco dopo anche Amanda ha iniziato a stare male come il suoe ha allertato il medico. Le sono ... Gatto si addormenta sulla pancia del cane. E il video diventa virale Una donna è stata ricoverata per tre giorni in ospedale dopo che il suo cagnolino le ha defecato in faccia durante il sonno. Amanda Gommo, 51 anni, stava facendo un pisolino ...