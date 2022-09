Draghi, voto 8: il killer di Letta, Salvini e Di Maio Mattarella, voto 5: con Giorgia è finita la pacchia (Di martedì 27 settembre 2022) Elezioni alle spalle, tempo di bilanci. E di pagelle. Voti e giudizi taglienti sui protagonisti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 settembre 2022) Elezioni alle spalle, tempo di bilanci. E di pagelle. Voti e giudizi taglienti sui protagonisti Segui su affaritaliani.it

you_trend : Chi ha tentato di trasformare questo voto in un referendum sul Governo Draghi oggi è uscito sconfitto.… - LaVeritaWeb : Dal rimpianto di Zuppi per la caduta di Draghi ai richiami contro i nazionalismi, i vescovi faticano a sintonizzars… - AlexBazzaro : Ogni voto non dato al centrodestra è un voto al Draghi bis. - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Siccome al nord hanno votato in massa Fratelli d'Italia, che non hanno mai votato la fiducia a Draghi, togliendo il vo… - claudiapausini8 : RT @PaoloBorg: Il voto dimostra che l'Italia è un paese reso bellissimo da pochi soggetti straordinari vedi Draghi mentre il resto è una ma… -