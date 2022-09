“Come posso sbloccare la domanda di maternità all’Inps?” (Di martedì 27 settembre 2022) Buongiorno avvocato, ho una domanda da farle. Ho richiesto la maternità al settimo mese di gravidanza sul sito INPS, chiedendo di usufruire di tale diritto nei cinque mesi successivi al parto. Nel fare la domanda ho inserito il certificato del ginecologo mio privato e del medico legale dell’azienda. Adesso purtroppo mi hanno riferito che occorreva il certificato del ginecologo convenzionato ASL. Come posso fare? Ormai ho partorito già da mesi e la domanda di maternità all’Inps è ancora in lavorazione. Loro non sanno rispondere. Aiutatemi! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 27 settembre 2022) Buongiorno avvocato, ho unada farle. Ho richiesto laal settimo mese di gravidanza sul sito INPS, chiedendo di usufruire di tale diritto nei cinque mesi successivi al parto. Nel fare laho inserito il certificato del ginecologo mio privato e del medico legale dell’azienda. Adesso purtroppo mi hanno riferito che occorreva il certificato del ginecologo convenzionato ASL.fare? Ormai ho partorito già da mesi e ladiè ancora in lavorazione. Loro non sanno rispondere. Aiutatemi! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

_Nico_Piro_ : Non ho voluto per correttezza raccontare delle impressioni raccolte da Nord a Sud. A urne chiuse posso testimoniare… - marattin : Sulle tasse i populisti vi prendono in giro da decenni, promettendo a più non posso e poi scappando di fronte alla… - J_Cayman : @Klevis_Gjoka Posso chiederti una cosa se non invadente? In Albania o in Perù, tu e il tuo compagno avreste potuto… - Dear_Inanna_Z : RT @SallyChi2: Sono sospesa da più di un anno e,come me,migliaia di sanitari.Perché negli esempi di oggettivo fascismo di questi ultimi 2 a… - Davide70405052 : RT @GiglioBecco99: Ma come si permette Travaglio di definirci 'Il Sesto Pelo'? Ma caa dici brodo? Maremma buaiola!!! Tu se’ tutto grullo, o… -