Zia spinge il nipotino di 3 anni nel lago | ' Non smetteva di fare i capricci' Il bambino è in condizioni gravissime

LomlStre : Lyon:'Ma ragazzi questa macchina di mia zia ha la forza di arresto di un moscerino c'è vi spinge pochissimo' Stre che nel frattempo ride^^ -

leggo.it

il nipote di 3 anni dal molo e lo fa cadere nel lago perché faceva troppi capricci . Una, Victoria Moreno, 34anni, avrebbe spinto il nipotino in acqua perché non la voleva smettere di fare ...Ha portato il nipotino al molo, lo ha gettato in acqua e ha aspettato che annegasse. Laha fatto anche finta di non conoscerlo. Una donna di Chicago ha portato il suo nipotino al molo, ... lo... Zia spinge il nipotino di 3 anni nel lago: «Non smetteva di fare i capricci». Il bambino è in condizioni gravi Spinge il nipote di 3 anni dal molo e lo fa cadere nel lago perché faceva troppi capricci. Una zia, Victoria Moreno, 34anni, avrebbe spinto il nipotino in acqua perché non ...Una vicenda assurda è avvenuta qualche giorno fa. Una donna ha portato il nipotino al lago, ha aspettato di non essere vista per poi spingere il piccolino in acqua e guardarlo mentre annegava. La stor ...