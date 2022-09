Uccisa Hadith Najafi, simbolo delle proteste in Iran (Di lunedì 26 settembre 2022) La mannaia del regime Iraniano e' calata nuovamente sui manifestanti che da giorni protestano per la morte della 22enne curda Mahsa Amini dopo l'arresto della polizia morale. Questa volta a essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) La mannaia del regimeiano e' calata nuovamente sui manifestanti che da giorni protestano per la morte della 22enne curda Mahsa Amini dopo l'arresto della polizia morale. Questa volta a essere ...

Agenzia_Ansa : 'Uccisa in Iran Hadith Najafi', simbolo delle proteste. Lo riferiscono attivisti e giornalisti locali: '6 proiettil… - fleinaudi : In Iran #Hadith_Najafi, simbolo delle proteste dopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua volta uccisa a Karaj… - Agenzia_Ansa : Iran, uccisa Hadith Najafi, ragazza simbolo delle proteste. Era diventato virale il video in cui la giovane, senza… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: 'Uccisa in Iran Hadith Najafi', simbolo delle proteste. Lo riferiscono attivisti e giornalisti locali: '6 proiettili' #AN… - adario : RT @gabriella_roux: La ragazza in questo video non è Hadith #Najafi, uccisa durante le manifestazioni a Karaj. Ha chiamato la Bbc Persian p… -