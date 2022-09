Totti e Ilary | parla l’amico Nuccetelli | «Lui è focoso | lei diceva sempre di avere mal di testa»

BObliterato : Crozza Letta | 'Io e Fratoianni saremmo stati come Totti e Ilary 10 anni... - MarcoRotondo7 : @AlexBorgogno @CarloCalenda Ma pure la crisi climatica, la guerra in Ucraina e il divorzio di Ilary e Totti. Proprio un mostro Calenda. - QuotidianPost : Totti-Ilary, nuove rivelazioni di Nuccetelli: “Lui focoso, lei…” - leoberthi : RT @RealGossipland: Totti e Ilary stanno affrontando un divorzio burrascoso: La Blasi amante di un dirigente Mediaset da anni. DETTAGLI QU… - RealGossipland : Totti e Ilary stanno affrontando un divorzio burrascoso: La Blasi amante di un dirigente Mediaset da anni. DETTAGL… -

Io Donna

Poi però non si è potuto esimere dal dire qualcosa sul rapporto, ormai distrutto, di: Nuccetelli, come ha già tentato di fare in precedenza, ha difeso a spada tratta il suo amico , ...Non mancano, inoltre, gli ultimi scoop direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip e le nuove " imperdibili " novità sulla separazione del momento: quella tra FrancescoBlasi . Il ... Cosa divide Tottisti e Ilarysti e perché il #Metoo non c'entra In queste ore sono stati rilasciati nuovi dettagli sulla vita privata di Ilary Blasi e Francesco Totti. I dettagli.Totti e Ilary Blasi non andavano più a letto insieme da tempo Una fonte svela un imbarazzante dettaglio intimo. Di chi parliamo