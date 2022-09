Stasera tutto è possibile, torna Stefano De Martino su Rai2: ospiti Siffredi, Pucci, Guetta, Ballerina (Di lunedì 26 settembre 2022) torna su Rai2 Stasera tutto è possibile, condotto come sempre da Stefano De Martino: ospiti della prima puntata da Rocco Siffredi a Herbert Ballerina, da Andrea Pucci a Nathalie Guetta Dal 26 settembre alle 21.20 tornano su Rai 2 le serate all’insegna delle risate e dell’allegria con Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 26 settembre 2022)su, condotto come sempre daDedella prima puntata da Roccoa Herbert, da Andreaa NathalieDal 26 settembre alle 21.20no su Rai 2 le serate all’insegna delle risate e dell’allegria con, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto daDe. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De ...

