Saman Abbas uccisa per onore? Io direi più per il potere del padre padrone

Le intercettazioni telefoniche svelano dunque quell'orrore che tutti avevamo intuito: è stato il padre di Saman Abbas ad organizzare l'omicidio della figlia, strangolata e gettata nel Po con l'aiuto di alcuni familiari. "L'ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l'abbiamo uccisa". È su quel 'noi' che il movente 'religioso' da molti media evocato sfuma per svelarne uno più arcaico e non meno feroce: si fa a pezzi il proprio figlio per mantenere l'onore, termine che in questo caso si fonda sostanzialmente sulla concezione transgenerazionale ed inestirpabile dell'uomo come padrone assoluto della vita delle donne di famiglia, identità che non può in alcun modo essere scalfita o messa in discussione agli occhi dell'Altro di appartenenza nel ...

