Questo bug sta dando problemi gravissimi, iOS 16 a rischio, cosa succede ad Apple? (Di lunedì 26 settembre 2022) E' stato rilevato a seguito dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo alla versione di iOS 16, mostrandosi un grattacapo davvero non da poco per moltissimi utenti. Ma c'è un modo per byassare il problema, quanto meno fino ad un nuovo aggiornamento risolutivo da parte di Apple. Scopriamo i dettagli. Il bug riscontrato con il nuovo aggiornamento di iOS 16 riguarda l'app Apple Mail – ComputerMagazine.itRiguarda la app Apple Mail. E, a quanto pare, é sufficiente digitare due simboli per mandare l'applicazione in crash. La quale, essendo una delle app più usate quotidianamente dai possessori di iPhone, è di importanza fondamentale nelle attività giornaliere della maggior parte degli utenti Apple. Il problema é stato rilevato a seguito dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo alla versione di iOS 16.

