(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilseviaggiatra le fila di Fratelli d’Italia. La notizia è nell’aria anche se manca ancora l’ufficialità e mancano ancora parecchie sezioni in tutti i comuni della provincia. Ilse, pupillo dell’ex governatore siciliano Nello Musumeci, si appresta così a diventare parlamentare regionale dopo la sonante vittoria di (live.it)

infoitinterno : Marco Intravaia verso l’elezione all’Ars, si prepara la festa a Monreale - zazoomblog : Attacchi agli avversari e a Marco Intravaia ieri a Monreale il Cateno De Luca show - #Attacchi #avversari #Marco… -

filodirettomonreale.it

... Vincenzo Ciraolo, Ferdinando Croce, Giovanna Giacobbe, Teresa Pino Palermo: Alessandro Aricò, Brigida Alaimo, Antonella Calì, Simona Cascino, Fabrizio Ferrara, Valentina Guarino, ...Cristina Nasca e, segretario particolare del presidente della regione Musumeci. " Vogliamo trasformare Cefalà Diana in un borgo dell'arte - ha affermato il sindaco Pippo Cangialosi, ... A Monreale Marco Intravaia pregusta la vittoria, davanti a tutti in Fratelli d'Italia MONREALE, 23 settembre – Sono iniziati i lavori nell'edificio dell'ex Cres, abbandonato da anni e saccheggiato dai vandali, che diventerà sede del Cefpas, ente per la formazione della sanità regionale ...MONREALE, 21 settembre – Si terrà domani pomeriggio, alle ore 19, a Villa Savoia, la presentazione ufficiale della “Asd Futsal Club Monreale”, la società che quest'anno sarà ai nastri di partenza del ...