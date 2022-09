Le vip alla Milano Fashion Week fanno i conti con il clima “difficile”

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 26 settembre 2022) E’ arrivata puntuale come ogni anno sul finir di settembre e altrettanto velocemente ci ha salutati, passando il testimone a Parigi. Laha regalato emozioni, collezioni e tanto fermento. Sono moltissime le star accorse in città per non perdersi il meglio che la moda italiana ha da offrire. Loro si sono vestite di tutto punto ma, con un tempo ballerino e in pieno cambio di stagione, le famose hanno avuto qualche difficoltà a costruire i loro outfit: dai cappotti ai micro top, si è visto un po’ di tutto. Tra scolli e pelle nuda Julia FoxCi sono delle vip che proprio non vogliono salutare l’estate e sfruttano gli ultimi raggi di sole per scoprire la pelle. E’ il caso di Miriam Leone, che mostra gli addominali nel crop top Fendi. Gambe in vista e sandali verdi Bottega Veneta per Jessica Selassié, che opta per il mood ...