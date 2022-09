Inneggiò a Hitler | eletto alla Camera Calogero Pisano

(Di lunedì 26 settembre 2022)è stato, nel collegio uninominale di Agrigento. Il candidato di centrodestra -coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia- è stato al centro di una dura polemica a pochi giorni dal voto per avere pubblicato in...

lasiciliait : Candidato agrigentino che inneggiò a Hitler verso elezione alla Camera - maurolodola : RT @Satiraptus: Inneggiò a #Hitler, candidato di #Fdi sospeso chiede scusa: “Non mi ricordavo gli slogan di #Mussolini”. @BADU____ - ajmoore555 : @gadlernertweet Mentre lei dice questo, a Milano un assessore di FDI fa il saluto fascista, un candidato ad Agrigen… - volpe_peppe : RT @Satiraptus: Inneggiò a #Hitler, candidato di #Fdi sospeso chiede scusa: “Non mi ricordavo gli slogan di #Mussolini”. @BADU____ - OvileItalia : RT @Satiraptus: Inneggiò a #Hitler, candidato di #Fdi sospeso chiede scusa: “Non mi ricordavo gli slogan di #Mussolini”. @BADU____ -

In passato aveva scritto sui social parole di apprezzamento per Adolf, oltre che di sostegno per Vladimir Putin. Ieri, Calogero Pisano, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ad ...In passato aveva scritto sui social parole di apprezzamento per Adolf, oltre che di sostegno per Vladimir Putin. Ieri, Calogero Pisano, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ad ...