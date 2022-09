Impegno civico, Di Maio: non ci sono scuse, abbiamo perso (Di lunedì 26 settembre 2022) "Non ci sono scuse da accampare. abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Non cida accampare.. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione". ...

you_trend : @SkyTG24 ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Impegno Civico è sotto la soglia dell'1% dei voti, non contr… - stanzaselvaggia : L’unico Impegno civico di Di Maio veramente apprezzato è stato quello di uscire dal Parlamento. - LaVeritaWeb : Il disastro di Impegno civico: il partito finisce sotto l’1%, il ministro degli Esteri manca l’elezione a Fuorigrot… - LucazzuN : @malatempora9 @luigidimaio @impegno_civico Come facevi a saperlo? - ErnestoPascucci : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ci sono scuse, abbiamo perso', lo dice il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non riele… -