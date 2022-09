GUIDA TV 26 SETTEMBRE 2022 | UNGHERIA-ITALIA | GFVIP | STEP E I TALK POST ELEZIONI

(Di lunedì 26 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Rai SportShow20.45 –Calcio, Nations League23.00 – Porta a PortaShow 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – Grande Fratello Vip Reality con Alfonso Signorini01.45 – Tg5 Notiziario Rai 21 21.00 – Tg2Rubrica21.30 – Stasera Tutto è Possibile Show con Stefano De Martino 00.30 – I Lunatici Show Radiofonico 20.30 – NCIS New Orleans Serie Tv21.20 – Jack Ryan: l’Iniziazione Film 23.35 – From Paris With Love Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Uno al Sole Soap Opera21.25 – PresaDiretta Inchieste con Riccardo Iacona23.00 – Dottori in Corsia ...

... un must del vecchio centrodestra berlusconiano che ha visto alternarsi allavecchi big come Giuseppe Pisanu, Claudio Scajola, Stefano Caldoro e Gianfranco Rotondi (il ministero rimase in piedi ...Una storia che scrive un nuovo capitolo il 162016 con la nascita della piccola Ginevra. '... E ora c'è chi si chiede se il giornalista resterà alladei tg Mediaset o sceglierà un ... Elezioni politiche del 25 settembre 2022, urne chiuse: i dati sull'affluenza a Torino e in Piemonte Milano, 26 set. (askanews) - Le elezioni politiche del 2022 hanno sancito una netta vittoria della destra e hanno messo in evidenza la profonda crisi del centrosinistra.Il Partito democratico di Letta ...Un vero segno di discontinuità da parte del nuovo Governo potrebbe essere la nascita di un ministero che metta in relazione la cultura, i media, e la società digitale.