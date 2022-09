Giurano vendetta all’aggressore: ‘Ho il video in cui vi vedo e Roma non è abbastanza grande per nascondervi: ve la siete cercata, a presto’ (Di lunedì 26 settembre 2022) Un’aggressione violenta, una delle tante, troppe, che accadono a Roma. Un ragazzo che, dopo aver terminato il suo lavoro in piena notte, attraversa la strada, in centro città. Siamo a Campo de’ Fiori, è la notte tra venerdì e sabato, ormai il weekend è iniziato, visto che sono già le 3:20 passate da qualche minuto. Il giovane, uscito dal locale dove presta servizio, viene accerchiato da un gruppo di persone. Vogliono rapinarlo. Ma non si accontentano di togliergli il telefono, un iPhone e l’orologio, di marca Casio, unici beni di un qualche valore. No, lo picchiano, probabilmente perché il ragazzo tenta una resistenza improbabile, vista l’inferiorità numerica. Poi, consumata la rapina, scappano, dileguandosi nel buio della notte. Alle 3:24 la chiamata al NUE 112: sul posto arrivano una volante del Commissariato Trevi e i sanitari del 118. Il ragazzo, un 21enne, viene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Un’aggressione violenta, una delle tante, troppe, che accadono a. Un ragazzo che, dopo aver terminato il suo lavoro in piena notte, attraversa la strada, in centro città. Siamo a Campo de’ Fiori, è la notte tra venerdì e sabato, ormai il weekend è iniziato, visto che sono già le 3:20 passate da qualche minuto. Il giovane, uscito dal locale dove presta servizio, viene accerchiato da un gruppo di persone. Vogliono rapinarlo. Ma non si accontentano di togliergli il telefono, un iPhone e l’orologio, di marca Casio, unici beni di un qualche valore. No, lo picchiano, probabilmente perché il ragazzo tenta una resistenza improbabile, vista l’inferiorità numerica. Poi, consumata la rapina, scappano, dileguandosi nel buio della notte. Alle 3:24 la chiamata al NUE 112: sul posto arrivano una volante del Commissariato Trevi e i sanitari del 118. Il ragazzo, un 21enne, viene ...

