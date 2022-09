Gf Vip, colpo di scena per Pamela Prati nella casa più spiata d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip, primi colpi di scena nella casa più spiata d’Italia: Pamela Prati sotto le luci dei riflettori, il motivo? Scopriamolo insieme! Il Grande Fratello Vip ha aperto i battenti una settimana fa ed ha già lasciato il segno. Da appena una settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini ha ripreso il proprio posto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip, primi colpi dipiùsotto le luci dei riflettori, il motivo? Scopriamolo insieme! Il Grande Fratello Vip ha aperto i battenti una settimana fa ed ha già lasciato il segno. Da appena una settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini ha ripreso il proprio posto L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Elenoire Ferruzzi burattinaia al GF Vip è lieto fine con Luca Salatino: colpo di scena finale tra abbracci e dichia… - PattyRossy70 : #vip dove siete ? Battete un colpo ..#elezioni2022 - reactvideosarch : sara manfuso giaele sofia de donà elenoire ferruzzi ridono poi serie di colpo per finta stop grande fratello vip gf… - infoitcultura : Gf Vip, clamoroso colpo di scena: gieffini escono per votare ma poi non rientrano - CheDonnait : Cristina Quaranta non ha fatto colpo su Sonia Bruganelli #gfvip -