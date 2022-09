Gf Vip 7, Luca lo fa ad Attilio Romita alle 4 di notte: lo scherzo notturno (Di lunedì 26 settembre 2022) Al GF Vip non manca il tempo per mettere in scena qualche scherzo divertente: è quello che ha pensato di fare proprio Luca Salatino, che nella notte ha preso “di mira” Attilio Romita. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Ginevra Lamborghini dà spettacolo. Cosa ha fatto stanotte È bastato un cappello, il buio della notte e un passo silenzioso per scatenare le risate del pubblico, collegato a vedere la diretta della casa del GF Vip. “Non Luca che disturba Attilio mentre dorme, tutto questo alle 4 del mattino” ha twittato un utente, condividendo la clip in cui si vede il Luca Salatino dare fastidio al giornalista con un cappello al buio, nel cuore della notte. “La regia decide di inquadrare ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 settembre 2022) Al GF Vip non manca il tempo per mettere in scena qualchedivertente: è quello che ha pensato di fare proprioSalatino, che nellaha preso “di mira”. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Ginevra Lamborghini dà spettacolo. Cosa ha fatto staÈ bastato un cappello, il buio dellae un passo silenzioso per scatenare le risate del pubblico, collegato a vedere la diretta della casa del GF Vip. “Nonche disturbamentre dorme, tutto questo4 del mattino” ha twittato un utente, condividendo la clip in cui si vede ilSalatino dare fastidio al giornalista con un cappello al buio, nel cuore della. “La regia decide di inquadrare ...

zazoomblog : GF Vip Elenoire delira contro Luca per essere stata rifiutata. Ha architettato tutto per visibilità? E sbuca un vid… - IsaeChia : #GfVip 7, Charlie Gnocchi vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon non la prende bene: “Sei un’imbeci**e, non capis… - infoitcultura : Gf Vip, Elenoire Ferruzzi lo ha ammesso: Luca senza parole - infoitcultura : GF Vip, Eleonoire fa una confessione su Luca Salatino - infoitcultura : Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino -